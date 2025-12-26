Uppgifter: Bornauw kan återvända till Köln

Sebastiaan Bornauw flyttade till Leeds United i somras.

Efter begränsad speltid kan han nu återvända till Köln.

Det uppger Bild.

Foto: Bildbyrån

Sebastiaan Bornauw anslöt till England och Leeds United i somras. Försvararen har haft en svår första tid i England och har fått bristande speltid och står bara noterad för två framträdanden under hösten.

26-åringen kan nu återvända till Tyskland, där han spelade innan flytten. Enligt Bild är Köln intresserad av att värva honom under januarifönstret. Om det blir en öevrgång dit skulle det bli en återkomst för Bornauw, som tillhörde Köln mellan 2019 och 2021.

Sedan tidigare har försvararen även representerat klubbar som Wolfsburg och Anderlecht.