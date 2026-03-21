Uppgifter: Bounida väljer Marocko
Rayane Bounida, 20, väljer bort Belgien.
Istället blir det Marocko.
Det uppger belgiska HLN.
Mittfältaren Rayane Bounida har spelat i Belgiska ungdomslandslaget. Men det blir inget mer.
Belgiska HLN uppger nu att 20-åringen ska försöka slå sig in i Marocko istället. Enligt tidningen har det belgiska förbundet försökt få 20-åringen att välja dem men utan framgång.
Den här säsongen står Bounida noterad för 17 framträdanden i den nederlänska högstaligan för Ajax.
