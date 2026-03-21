Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Bounida väljer Marocko

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Rayane Bounida, 20, väljer bort Belgien.
Istället blir det Marocko.
Det uppger belgiska HLN.

Foto: Bildbyrån

Mittfältaren Rayane Bounida har spelat i Belgiska ungdomslandslaget. Men det blir inget mer.

Belgiska HLN uppger nu att 20-åringen ska försöka slå sig in i Marocko istället. Enligt tidningen har det belgiska förbundet försökt få 20-åringen att välja dem men utan framgång.

Den här säsongen står Bounida noterad för 17 framträdanden i den nederlänska högstaligan för Ajax.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt