Uppgifter: Brännström nära finska mästarna

Andreas Brännström uppges vara nära ett nytt jobb.

Enligt Expressen är ”Brännan” detaljer från att ta över finska Kups.

Foto: Bildbyrån

Den före detta AIK– och Mjällby-tränaren Andreas Brännström har tidigare gjorts aktuell för att ta över finska Kups. Detta efter att han lämnade Mlada Boleslav i april tidigare i år .

Nu sägs Brännström vara nära att skriva på det kontrakt som gör honom till tränare för mästarklubben i Veikkausliiga. Enligt Expressen är han bara detaljer från att bli klar och presenteras.

Uppgifterna gör gällande att ”Brännan” väntas flyga till Finland inom den närmsta tiden för att göra klart det sista detaljerna och därefter offentliggöras som ny coach.

Kups säkrade tidigare i år sin andra raka mästartitel och har blivit en riktig gigant i den finska fotbollen.

FotbollDirekt har, utan framgång, sökt Andreas Brännström för en kommentar.