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Jesper Ceesay. Foto: Alamy

Uppgifter: Bud på Turkiet-svensken

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Jesper Ceesay drar till sig intresse.
Enligt Expressen finns det bud på mittfältaren från saudiska Al-Fateh och Portsmouth.
Klubbarna sägs nu vara i förhandlingar om svensken.

241104 IFK Norrköpings Jesper Ceesay jublar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan IFK Norrköping och AIK den 4 november 2024 i Norrköping.
Jesper Ceesay. Foto: Alamy

Det är bara ett år sedan han lämnade Sverige och IFK Norrköping men nu kan 24-åriga Jesper Ceesay vara på väg mot en ny flytt. Mittfältaren, som spelar i den turkiska högstaligaklubben Antalyaspor, sägs nämligen ha konkreta bud på sig.

Det är Expressen som rapporterar att både Al-Fateh från Saudiarabien och engelska Portsmouth i andraligan The Championship har lagt bud på 24-åringen. Båda buden ska vara värda omkring en miljon euro (motsvarande elva miljoner kronor) enligt uppgifterna och klubbarna sägs vara i förhandlingar om att kunna slutföra en övergång i sommarens transferfönster.

Jesper Ceesay gjorde 31 framträdanden i den turkiska högstaligan under förra säsongen. Förutom IFK Norrköping har mittfältaren tidigare representerat klubbar som AIK och Brommapojkarna.

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