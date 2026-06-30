Uppgifter: Bud på Turkiet-svensken

Jesper Ceesay drar till sig intresse.

Enligt Expressen finns det bud på mittfältaren från saudiska Al-Fateh och Portsmouth.

Klubbarna sägs nu vara i förhandlingar om svensken.

Jesper Ceesay. Foto: Alamy

Det är bara ett år sedan han lämnade Sverige och IFK Norrköping men nu kan 24-åriga Jesper Ceesay vara på väg mot en ny flytt. Mittfältaren, som spelar i den turkiska högstaligaklubben Antalyaspor, sägs nämligen ha konkreta bud på sig.

Det är Expressen som rapporterar att både Al-Fateh från Saudiarabien och engelska Portsmouth i andraligan The Championship har lagt bud på 24-åringen. Båda buden ska vara värda omkring en miljon euro (motsvarande elva miljoner kronor) enligt uppgifterna och klubbarna sägs vara i förhandlingar om att kunna slutföra en övergång i sommarens transferfönster.

Jesper Ceesay gjorde 31 framträdanden i den turkiska högstaligan under förra säsongen. Förutom IFK Norrköping har mittfältaren tidigare representerat klubbar som AIK och Brommapojkarna.