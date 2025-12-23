Uppgifter: Chelsea kan kalla tillbaka Anselmino

Chelsea kan i vinter fatta beslut om att kalla tillbaka backtalangen Aarón Anselmino från Borussia Dortmund.

Han har hittills haft begränsad speltid på grund av skadeproblem.

Foto: Bildbyrån

Den 20-årige argentinske backtalangen Aarón Anselmino anslöt till Chelsea sommaren 2024. Efter övergången stannade han kvar i Boca Juniors på lån fram till årsskiftet och fick ingen speltid i Premier League under våren.

I somras lånades han vidare till Borussia Dortmund, men Anselmino har på grund av skadeproblem endast kunnat spela nio matcher.



Nu rapporterar Sky Sport Germany att Chelsea har en option att avbryta lånet i januari eftersom spelaren inte uppnått tillräckligt många matcher.

Dortmund räknar dock med att Chelsea inte utnyttjar sin option och uppger att Anselmino trivs bra i Tyskland. Chelsea har det sista ordet i frågan, medan Dortmund inte har någon köpoption i avtalet.

Talangen har ett långt kontrakt med Chelsea som sträcker sig till sommaren 2031.