Uppgifter: Chelsea siktar in sig på Kim Min-jae
Kim Min-jae, 29, kan lämna Bayern München.
Enligt uppgifter från Bild ska Chelsea vara intresserade av mittbacken.
Bayern München värvade Kim Min-jae, 29, från Napoli sommaren 2023 men har under senaste tiden inte fått regelbunden speltid. Min-jae har spelat 20 matcher den här säsongen, varav hälften från start.
29-åringen har under en längre tid ryktats till andra klubbar. Nu skriver tyska tidningen Bild att att Bayern München inte kommer att stoppa Min-jae, om han vill lämna i sommar.
Min-jaes kontrakt med den tyska giganten sträcker sig fram till sommaren 2028.
