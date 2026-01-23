Uppgifter: Chelsea siktar in sig på Kim Min-jae

Kim Min-jae, 29, kan lämna Bayern München.

Enligt uppgifter från Bild ska Chelsea vara intresserade av mittbacken.

Foto: Bildbyrån

Bayern München värvade Kim Min-jae, 29, från Napoli sommaren 2023 men har under senaste tiden inte fått regelbunden speltid. Min-jae har spelat 20 matcher den här säsongen, varav hälften från start.

29-åringen har under en längre tid ryktats till andra klubbar. Nu skriver tyska tidningen Bild att att Bayern München inte kommer att stoppa Min-jae, om han vill lämna i sommar.

Min-jaes kontrakt med den tyska giganten sträcker sig fram till sommaren 2028.