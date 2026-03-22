Uppgifter: Chelsea-tränaren kan sparkas – vid missat CL

Liam Rosenior tog över Chelsea FC i januari.

Nu riskerar han att få sparken – om klubben inte tar en Champions League-plats.

Det rapporterar Topskills Sports UK.

Det var efter att Enzo Maresca fick sparken av Chelsea som den dåvarande Strasbourg-tränaren Liam Rosenior tog över London-klubben.

Sedan dess har ”The Blues” spelat 19 matcher där tio har slutat med seger, två med ett oavgjort resultat och sju med förlust.

Under den senaste tiden har man bland annat åkt ur Champions League efter storförlust mot Paris Saint-Germain och under gårdagen förlorade man sin fjärde match i följd.

Det har också fått ett missnöje att gro i Chelseas styrelserum. Enligt Topskills Sports UK, som i sin tur refererar till BBC-journalisten Nizaar Kinsella, riskerar Rosenior att få sparken i det fall att hans lag inte lyckas kvalificera sig för Champions League 2026/27.

I dag befinner sig Chelsea på en sjätte plats i tabellen, två placeringar från en CL-plats.

Liam Roseniors kontrakt med London-klubben sträcker sig fram till 2032.