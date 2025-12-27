Uppgifter: Chelsea vill göra sig av med Sterling

Raheem Sterling, 31, är ratad i Chelsea.

Nu vill klubben hitta en lösning at släppa engelsmannen.

Det rapporterar The Athletic.

Foto: Bildbyrån

Tidigare uppgifter gör gällande att Chelsea vill göra sig av med Axel Disasi. Det samma gäller för yttern Raheem Sterling, enligt The Athletic.

31-åringen vars kontrakt löper ut sommaren 2027 uppges inte ingå i tränaren Enzo Marescas planer. Enligt The Athletic kommer Chelsea att försöka sälja både Sterling och Disasi i det kommande januarifönstret.

Sterling tillbringade förra säsongen på lån i Arsenal. Engelsmannen står noterad för totalt 19 mål och 15 assist på 81 tävlingsmatcher för Chelsea.