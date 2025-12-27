Uppgifter: Chelsea vill göra sig av med Sterling
Raheem Sterling, 31, är ratad i Chelsea.
Nu vill klubben hitta en lösning at släppa engelsmannen.
Det rapporterar The Athletic.
Tidigare uppgifter gör gällande att Chelsea vill göra sig av med Axel Disasi. Det samma gäller för yttern Raheem Sterling, enligt The Athletic.
31-åringen vars kontrakt löper ut sommaren 2027 uppges inte ingå i tränaren Enzo Marescas planer. Enligt The Athletic kommer Chelsea att försöka sälja både Sterling och Disasi i det kommande januarifönstret.
Sterling tillbringade förra säsongen på lån i Arsenal. Engelsmannen står noterad för totalt 19 mål och 15 assist på 81 tävlingsmatcher för Chelsea.
