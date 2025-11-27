Uppgifter: Chelsea vill plocka in Maignan

Chelsea är på jakt efter en målvakt.

Londonklubben uppges vara intresserade av Milan-keepern Mike Maignan.

Det rapporterar franska Sky Sports.

Chelsea vill stärka upp på målvaktspositionen. Tidigare uppgifter gör gällande att danske Filip Jørgensen kan lämna Londonklubben, då han har svårt att få speltid – och nu letar klubben efter en ersättare.

Enligt franska Sky Sports tittar Chelsea på Milans målvakt Mike Maignan som en potentiell ersättare. Chelsea ska ha tagit kontakt med fransmannens representanter. Maignan uppges heller inte vilja förlänga med Milan.

Mike Maignan anslöt till Milan 2021 och har ett kontrakt som löper ut sommaren 2026.

Chelsea ligger på andra plats i Premier League.