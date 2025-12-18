Uppgifter: Chelseas bud på Djylian N’Guessan nobbas

Chelsea har tagit första steget för att värva supertalangen Djylian N’Guessan.

Enligt franska uppgifter har Premier League-klubben fått sitt bud nobbat av Saint-Étienne.



Djylian N’Guessan är ett av de mest uppmärksammade namnen bland unga anfallare i Frankrike. Den 17-årige forwarden flyttades upp i Saint-Étiennes A-trupp under våren och fick då speltid i Ligue 1, där han noterades för åtta matcher, varav tre från start. Säsongen slutade dock med nedflyttning för klubben.

Under den pågående säsongen har speltiden varit begränsad för N’Guessan, som hittills gjort ett mål på två tävlingsframträdanden. Trots det fortsätter intresset från större klubbar att växa.

Enligt L’Équipe har Chelsea nu lagt ett första bud inför januarifönstret. Londonklubben ska ha erbjudit omkring åtta miljoner euro (107 miljoner kronor) för anfallaren, ett förslag som Saint-Étienne valt att tacka nej till.

Den franska klubben uppges i stället värdera N’Guessan till cirka 12,5 miljoner euro (136 miljoner kronor) och är beredd att sälja om rätt summa presenteras. Samtidigt finns det fler intressenter, däribland Arsenal och Brentford, vilket kan leda till en budgivning.

N’Guessan sitter på ett kontrakt med Saint-Étienne som sträcker sig till sommaren 2027.