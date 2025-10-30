Uppgifter: City kan kalla hem Echeverri från Leverkusen

Manchester City överväger att avbryta Claudio Echeverris lån till Bayer Leverkusen.

Den 19-årige argentinaren har fått begränsad speltid, och City vill säkerställa att han fortsätter utvecklas.



Manchester City uppges överväga att avbryta Claudio Echeverris lån till Bayer Leverkusen. Enligt argentinska Olé är Premier League-klubben missnöjd med 19-åringens begränsade speltid i Tyskland.

Den offensive mittfältaren har hittills bara noterats för en start och fem inhopp i Leverkusen-tröjan, något som väckt oro hos City.

Klubben sägs därför överväga att kalla hem talangen redan i vinter för att i stället hitta en ny utlåning.

Echeverri själv uppges vara frustrerad över situationen, medan hans tidigare klubb River Plate drömmer om en återkomst. Manchester City ska dock enligt uppgifterna föredra att låta honom fortsätta utvecklas i Europa.

Den argentinske U20-landslagsmannen har kontrakt med City till sommaren 2028.