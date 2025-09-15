Uppgifter: City-keepern nobbar saudisk klubb

Stefan Ortega är tredjemålvakt i Manchester City.

Nu ska han ha tackat nej till ett lukratitvt kontrakt från saudiska Neom.

Det rapporterar The Telegraph.

Foto: Alamy

Stefan Ortega anslöt till Manchester City för tre år sedan. Inför säsongen värvade klubben två nya målvakter i James Trafford och Gianluigi Donnarumma.

Nu kopplas Ortega ihop med en flytt från Pl-klubben. Enligt The Telegraph har burväktaren tackat nej till ett bud från Saudiarabien. Enligt tidningen ska det vara Neom FC som presenterat ett lukrativt kontrakt för honom men avböjts av spelaren.

Ortega uppges inte vara intresserad av en flytt till Saudiarabien.

Tysken står noterad för 56 framträdanden i Manchester City. Kontraktet löper ut sommaren 2026.