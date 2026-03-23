Como slåss om Champions League-plats.

Nu vill klubben förlänga med målvakten Jean Butez.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Como har gjort en raketsäsong och ligger på en fjärdeplats i Serie A. Dessutom är Como det lag i ligan som efter 30 omgångar släppt in minst antal mål.

Nu rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira att Como vill förlänga med målvakten Jean Butez. Det nya avtalet uppges sträcka sig till 2029 eller 2030.

I fjol värvade Como målvakten Noel Törnqvist från Mjällby. Svensken har ännu inte gjort något framträdanden för den italienska klubben.