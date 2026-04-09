Uppgifter: Daniel Svensson belönas med nytt avtal

Daniel Svensson har gjort sig given i Borussia Dortmund.

Nu kommer han att belönas med ett nytt kontrakt.

Det rapporterar tyska Bild.

Det var inför fjolårssäsongen som Daniel Svensson köptes loss av Borussia Dortmund och lämnade FC Nordsjælland på permanent basis.

Sedan dess har den svenska ytterbacken gjort sig tokgiven i storklubbens försvar och ser nu ut att belönas för detta.

Lyssnar man till tyska Bild kommer 24-åringen att erbjudas ett nytt, och mer lukrativt, kontrakt inom kort. I dag uppges Svensson tjäna omkring tre miljoner euro per år och har ett kontrakt som sträcker sig fram till 2029.

Bild skriver vidare att svensken är en av tränaren Niko Kovacs favoritspelare i laget samt att Svensson, till följd av sina prestationer i klubben, har fått en plats i det svenska A-landslaget.

Sedan Daniel Svensson anslöt till Dortmund har han spelat 61 matcher i vilka det har blivit sex mål och sex assist.