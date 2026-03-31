Uppgifter: Darwin Núñez agent har besökt Turin

Darwin Núñez uppges vara på väg bort från Al-Hilal.

Nu har spelarens agent varit på plats i Turin och besökt Juventus.

Det rapporterar italienska Tuttosport.

Det var under fjolåret som Darwin Núñez lämnade Liverpool för saudiska Al-Hilal. Hittills har uruguayanen noterats för nio mål och fem assist på 24 tävlingsmatcher i Saudiarabien.

Under den senaste tiden har anfallaren kopplats ihop med en återkomst till Premier League. I början av mars gjorde rapporter gällande att Chelsea hade gett sig in i jakten på Núñez.

Nu har spelarens agent varit och besökt Italien och Turin. Detta rapporterar Tuttosport via Football-Italia som skriver att Núñez agent har varit och besökt en av Juventus träningar under landslagsuppehållet.

Enligt uppgifterna ska Tommaso Inzaghi, son till Simone Inzaghi som tränar Al-Hilal, ha varit den som besökte Juve-träningen. Bortsett Nunez ska även Romelu Lukaku och Randal Kolo Muani vara av intresse för Juventus inför sommarens transferfönster.