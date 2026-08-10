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Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Darwin Núñez återförenas med Salah

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Casper Nordqvist
Reporter
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Mohamed Salah är redan klar för Trabzonspor.
Nu verkar det vara nära med Darwin Núñez i den turkiska klubben också.

Foto: Bildbyrån

De spelade tillsammans i Liverpool 2022-2025. Därefter lämnade Darwin Núñez den europeiska fotbollen för spel i Al Hilal.

Men redan nu vill uruguayanen bort från Saudiarabien och han uppges nu vara nära att landa in på lån i Trabzonspor – där Mohamed Salah sedan den här sommaren spelar efter tio år i just Liverpool.

Turkiska sajten Fanatik skriver att Al Hilal dessutom kommer täcka en del av Núñez lön under lånet.

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