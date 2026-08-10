Uppgifter: PL-stjärnorna nära att byta klubb
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Brennan Johnson ser ut att lämna Crystal Palace.
Den tidigare Tottenham-spelaren går till Everton.
Samtidigt går Dwight McNeil i motsatt riktning, enligt uppgifter.
Brennan Johnson, 25, lämnade Tottenham Hotspur för Crystal Palace i januari. Det blev totalt 18 ligamatcher i ”The Eagles” förra säsongen.
Nu rapporterar Talksport-journalisten Ben Jacobs att Johnson kan lämna Crystal Palace redan i sommar. Den 25-årige yttern sägs ingå i en bytesaffär med Evertons Dwight McNeil, 26. Det innebär att Johnson går till Everton och McNeil i motsatt riktning.
Jacobs skriver att läkarundersökningen äger rum under måndagen.
McNeil har tillhört Everton sedan 2022 och gjort totalt 130 matcher i klubben.
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