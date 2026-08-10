Förbunden riktar gemensam kritik mot Fifa: ”Bedrägeri”

Europas, Asiens och Nord- och Centralamerikas samt Karibiens fotbollsförbund går till attack mot Fifa.

Tillsammans riktar de kritik mot presidenten Gianni Infantino.

”Inte bara ett snedsteg i proceduren, utan ett fundamentalt tillitsbrott”, skriver de.

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Det fortsätter att storma kring Fifa och presidenten Gianni Infantino.

Flera kontinentalförbund hotar fortsatt om bojkott ifall Fifas plan att sälja VM till privata investerare sätts i verk.

Under måndagen gick Europas, Asiens och Nord- och Centralamerikas samt Karibiens fotbollsförbund till attack mot Fifa i ett öppet brev.

”När förtroendet bryts genom bedrägeri, när en individ sätter sig själv över det kollektiv som gett honom auktoritet, har plikten övergivits”, skriver förbunden i ett öppet brev och syftar på Fifa-presidenten Gianni Infantino.

Trion kräver att en utredning startar för att gå till botten med vad som har skett i Fifa.

”Mot bakgrund av en sådan djupgående brist på omdöme krävs det att en sådan granskning genomförs av en helt oberoende tredje part, inte av Fifa självt, dess personal eller någon annan aktör inom fotbollen.”

”Ett formellt snedsteg”

Förbunden fortsätter att kritisera och menar att Infantino har vanskött sin roll som president.

”Ledarskap inom fotbollen är inte en ägodel. Det handlar inte om att inneha – eller kräva – makt för maktens skull. Det är en plikt att tjäna den fotbollsfamilj som anförtrott en detta ansvar”, skriver trion och fortsätter:

”Det finns fortfarande inget erkännande kring att försöket att sälja andelar i VM var en grovt misslyckad bedömning – inte bara ett snedsteg i proceduren, utan ett fundamentalt tillitsbrott mot institutionerna som Fifa finns till för att tjäna.”