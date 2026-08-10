Han har ryktats bort från Barcelona den här sommaren.

Nu skrivs det från spanskt håll att Valencia förbereder ett erbjudande kring Roony Bardghji.

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En hel drös klubbar har det spekulerats kring gällande Roony Bardghji som ser allt svårare ut att övertyga Hansi Flick om en plats i FC Barcelona.

En tränare som däremot verkade gilla den unge svensken desto mer än Valencias Carlos Corberán.

Secufutbol som rapporterar flitigt om rykten och övergångar när det kommer till Valencia rapporterar om att den spanska storklubben förbereder ett erbjudande till Barcelona gällande 20-åringen.

Valencia som vann dubbla ligatitlar och spelade dubbla Champions League-finaler i början av 2000-talet slutade föregående säsong på en niondeplats i La Liga.