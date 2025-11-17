Uppgifter: Debuterade nyligen i A-landslaget – följs av storklubbar

Nathaniel Brown debuterade för Tysklands A-landslag nyligen.

Nu börjar det även ryktas kring honom och större klubbar.

Bland annat Manchester City och Real Madrid uppges ha ögonen på 22-åringen.

Foto: Bildbyrån

Nathaniel Brown imponerade en hel del under sin debutsäsong i Eintracht Frankfurt ifjol och den 22-åryge ytterbacken har fortsatt på inslagen vägen den här säsongen.

Nyligen belönades han av Tysklands förbundskapten, Julian Nagelsmann, med att få debutera i det tyska A-landslaget (debuten kom i VM-kvalmatchen mot Luxemburg i oktober) och nu kan mer vara på gång att hända kring 22-åringen.

Tyska Bild rapporterar nämligen nu att klubbar som Manchester City, Real Madrid, Manchester United och Arsenal har ögonen på honom.

Den unge ytterbacken ser dock inte ut att bli billig, enligt Bild kräver Frankfurt omkring 65 miljoner euro (714 miljoner kronor) för att sälja Brown.

22–åringen har kontrakt med Eintracht Frankfurt fram till sommaren 2030.