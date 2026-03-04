Uppgifter: Dele Alli på Tottenhams träningsanläggning
Dele Alli tränade på Tottenhams träningsanläggning.
Det rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano.
Dele Alli tränade under dagen på Tottenhams träningsanläggning i väntan på en ny klubb, det rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano
Den 29-årige mittfältaren är utan klubb sedan han lämnade italienska Como i september i fjol.
Totalt har det blivit över 260 matcher för Spurs, med 67 mål och 59 assist.
