Uppgifter: Dele Alli på Tottenhams träningsanläggning

Dele Alli tränade på Tottenhams träningsanläggning.

Det rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Dele Alli tränade under dagen på Tottenhams träningsanläggning i väntan på en ny klubb, det rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano

Den 29-årige mittfältaren är utan klubb sedan han lämnade italienska Como i september i fjol.

Totalt har det blivit över 260 matcher för Spurs, med 67 mål och 59 assist.