Uppgifter: Djed Spence kan gå till Inter

Djed Spence har gjort det bra under VM.

Nu kan engelsmannen vara påväg till Inter, enligt italienska medier.

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Djed Spence blev något oväntat uttagen i den engelska VM-truppen. Men väl i Nordamerika har ytterbacken levererat och i semifinalen mot Argentina gjorde han en stark insats.

Nu kan Spende dragit till sig intresse från Italien. Enligt Corriere dello Sport har Inter varit i kontakt med Tottenham Hotspur gällande en möjlig affär.

Uppgifterna gör gällande att Spence värderas till 30 miljoner euro. Spurs ska även ha föreslagit att inkludera Cristian Romero i affären, efter att argentinaren utryckt en vilja att lämna klubben.

Corriere dello Sport menar att en dubbelaffär skulle bli för dyr för Inter och ett lån av mittbacken därför får ses som det mest troliga, ifall klubben väljer att sikta in sig på både Spence och Romero.

Djed Spence var utlånad till Serie A-klubben Genoa säsongen 2024/25, där han spelade 16 matcher i ligan. Tidigare under våren har även Juventus visat intresse för engelsmannen.