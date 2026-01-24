Uppgifter: Djurgården följer bosnisk talang

Djurgården kan stärka upp ytterligare i försvaret.

Stockholmsklubben följer 17-årige Mirvad Devedžić.

Det rapporterar den bosniska sajten Meridian Sport.

Nyligen meddelade Djurgården att mittbacken Marcus Danielson lämnar klubben. Tidigare har det stått klart att Leon Hien ansluter från Degerfors – och nu kan Dif plocka in ytterligare en mittback.

Marcus Danielson. Foto: Bildbyrån

Enligt den bosniska sajten Meridian Sport är Mirvad Devedžić, 17, eftertraktad. Bosniern följs av flera klubbar, däribland Djurgårdens IF.

– Han uppmärksammades av klubbar utifrån, som Sverige, Norge, Danmark, Slovakien och Ungern. Förutom klubbar från Serbien, Slovenien, Kroatien och andra inhemska klubbar, sa spelaren agent enligt Meridian Sport.

Devedžić tillhör Sloboda Tuzla i den bosniska ligan. 17-åringen har ännu inte skrivit något A-lagskontrakt då en utlandsflytt kan bli aktuell.