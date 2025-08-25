Uppgifter: Djurgården värvar Jeppe Okkels

Djurgården ser ut att tappa två offensiva nyckelspelare.

Därför behöver man ersätta dem.

Enligt Fotbollskanalen har Blåränderna nu gjort klart med Jeppe Okkels.

Foto: Bildbyrån.

Det var med Elfsborg som Jeppe Okkels imponerade stort under säsongen 2023 – då han stod för elva mål och sex assist.

Det ledde i sin tur till att nederländska Utrecht köpte loss dansken. Väl i Eredivisie blev speltiden knapp på grund av skadeproblem och 26-åringen såldes därför till Championship-klubben Preston i augusti förra året.

Inte heller där lyckades Okkels övertyga och lånades, i januari, ut till Jimmy Thelins Aberdeen där han noterades för 18 matcher.

Nu väntar dock en återkomst till allsvenskan, men inte till Elfsborg.

Det är Fotbollskanalen som ”erfar” att Jeppe Okkels är klar för Djurgårdens IF.

Övergångssumman, kontraktsperioden eller när spelaren kan tänkas resa till Sverige framgår inte av uppgifterna.

Jeppe Okkels har kontrakt med Preston till och med sommaren 2027.