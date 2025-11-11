Uppgifter: Dortmund har scoutat Timber
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Quinten Timber gör stor succé i Feyenoord.
Till sommaren kan han lämna på fri transfer.
Då har Borussia Dortmund scoutat 24-åringen, enligt tyska Sky Sports.
Mittfältaren Quentin Timber, som är tvillingbror till Jurriën Timber i Arsenal, har imponerat under sin tid i nederländska Feyenoord. Totalt sett har han spelat 115 matcher i vilka det har blivit 19 mål och 14 assist.
Nästa sommar kan han vara på väg bort, på fri transfer. Det skriver tyska Sky Sports som därtill menar att Borussia Dortmund har scoutat 24-åringen.
Vidare sägs Feyenoord vilja förlänga Timbers kontrakt samtidigt som Dortmund inte har startat några förhandlingar. Detta då den tyska storklubben behöver göra sig av med någon spelare.
Quentin Timbers kontrat sträcker sig fram till sommaren 2026.
🚨🆕 Borussia Dortmund have scouted Quinten #Timber, who could leave Feyenoord on a free transfer in the summer. Feyenoord are still trying to extend his contract.
His deal is running out. At this stage, there have been no negotiations between Timber and #BVB. Dortmund would… pic.twitter.com/xelg89Qq1f
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 11, 2025
Den här artikeln handlar om: