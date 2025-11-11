Uppgifter: Dortmund har scoutat Timber

Quinten Timber gör stor succé i Feyenoord.

Till sommaren kan han lämna på fri transfer.

Då har Borussia Dortmund scoutat 24-åringen, enligt tyska Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Mittfältaren Quentin Timber, som är tvillingbror till Jurriën Timber i Arsenal, har imponerat under sin tid i nederländska Feyenoord. Totalt sett har han spelat 115 matcher i vilka det har blivit 19 mål och 14 assist.

Nästa sommar kan han vara på väg bort, på fri transfer. Det skriver tyska Sky Sports som därtill menar att Borussia Dortmund har scoutat 24-åringen.

Vidare sägs Feyenoord vilja förlänga Timbers kontrakt samtidigt som Dortmund inte har startat några förhandlingar. Detta då den tyska storklubben behöver göra sig av med någon spelare.

Quentin Timbers kontrat sträcker sig fram till sommaren 2026.