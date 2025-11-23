Uppgifter: Dortmund kan ta tillbaka Sancho – har tydliga krav

Jadon Sanchos tid i Manchester United ser ut att gå mot sitt slut.

Borussia Dortmund är intresserade att ta tillbaka 25-åringen.

Men då uppges det krävas en rejäl lönesänkning.



Jadon Sancho har ingen framtid i Manchester United så länge Ruben Amorim är tränare, enligt The Sun. Yttern är utlånad till Aston Villa där speltiden varit knapp, med endast fyra inhopp i Premier League.



Trots det ska Borussia Dortmund, klubben där Sancho haft sina största framgångar, vara intresserad av att ta tillbaka 25-åringen i sommar.

Enligt Daily Mirror kommer Dortmunds intresse dock med ett tydligt krav som innebär att Sancho måste halvera sin nuvarande veckolön på 300 000 pund, motsvarande cirka 3,75 miljoner kronor, för att passa in i klubbens lönestruktur.

Sancho värvades av United 2021 efter succéåren i Dortmund, men relationen sprack under en konflikt med dåvarande tränaren Erik ten Hag.

Sedan dess har han lånats ut både till Chelsea och Aston Villa, och hans kontrakt med United löper ut i sommar.