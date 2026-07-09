Uppgifter: Durmaz aktuell för superettan-klubb

Elias Durmaz , 26, ser ut att lämna Eskisehirspor.

Enligt uppgifter är forwarden aktuell för Nordic United i superettan.

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Elias Durmaz lämnade AIK 2024 och har sedan dess spelat för olika klubbar i Turkiet. 26-åringen spelar för närvarande i Eskisehirspor i fjärdedivisionen.

Nu ser en återkomst till svensk fotboll ut vara nära. Enligt sajten Fotbolltransfers är han nära att lämna den turkiska klubben och sägs vara aktuell för Nordic United i superettan.

Nordic United ligger på en sjätteplats i superettan.

Elias Durmaz har tidigare spelat i klubbar som Gif Sundsvall, Vasalund och Syrianska.