Uppgifter: Eldar Abdulic kan bli assisterande i Hammarby

Kim Hellberg och David Selini ser ut att lämna Hammarby.

Enligt Sportbladets uppgifter så kan Eldar Abdulic vara aktuell som assisterande tränare.

Foto: Bildbyrån

Hammarby är nära att förlora Kim Hellberg och David Selini. Klubben är nu på jakt efter nya tränare och Kalle Karlsson är en kandidat att ta över efter Kim Hellberg. Men ”Bajen” ser även ut att förlora assisterande David Selini.

Nu kommer Sportbladet med uppgifter om att Eldar Abdulic finns med på listan över tänkbara kandidater att ta över som assisterande tränare. Abdulic har bland annat tränat Sandviken förut.

Eldar Abdulic är i samtal med Östers IF och tänker över sina alternativ.