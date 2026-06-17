Uppgifter: Elfsborg nära FC Köpenhamn-målvakt
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Elfsborg kan värva nytt inför höstsäsongen.
Den allsvenska klubben ska vara nära Theo Sander från FC Köpenhamn.
Det uppger Fotbollskanalen.
Elsborg ser ut att förstärka målvaktssidan.
De är intresserade av danska U21-landslagets och FC Köpenhamns målvakt Theo Sander, det uppger Fotbollskanalen.
Theo Sander anslöt till den danska klubben sommaren 2023 men har under sin tid i klubben varit utlånad till en rad klubbar. Han har däremot erfarenhet av spel i Conference League när han spelade en match 2024.
Kontraktet med FC Köpenhamn sträcker sig till sommaren 2028 men den svenska klubben är nära att köpa loss honom.
I laget från Borås finns målvakterna Tim Erlandsson, Isak Pettersson, och Lucas Hägg Johansson. De två sistnämnda sitter på utgående kontrakt.
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