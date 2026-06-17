Uppgifter: Elfsborg nära FC Köpenhamn-målvakt

Elfsborg kan värva nytt inför höstsäsongen.

Den allsvenska klubben ska vara nära Theo Sander från FC Köpenhamn.

Det uppger Fotbollskanalen.

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Elsborg ser ut att förstärka målvaktssidan.

De är intresserade av danska U21-landslagets och FC Köpenhamns målvakt Theo Sander, det uppger Fotbollskanalen.

Theo Sander anslöt till den danska klubben sommaren 2023 men har under sin tid i klubben varit utlånad till en rad klubbar. Han har däremot erfarenhet av spel i Conference League när han spelade en match 2024.

Kontraktet med FC Köpenhamn sträcker sig till sommaren 2028 men den svenska klubben är nära att köpa loss honom.

I laget från Borås finns målvakterna Tim Erlandsson, Isak Pettersson, och Lucas Hägg Johansson. De två sistnämnda sitter på utgående kontrakt.