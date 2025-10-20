Uppgifter: Endrick kan tänka sig lån till Marseille

Real Madrids Endrick kan bli utlånad till Marseille.

Brasilianaren ka ha beslutat sig för att speltid är något som lockar.

Detta rapporterar franska L’Équipe om.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid har tidigare uppgetts överväga att skicka iväg den 19-årige brassen Endrick på lån, något som anfallaren själv länge ska ha varit tveksam till. Nu verkar dock inställningen ha förändrats.

Enligt franska L’Équipe är Endrick öppen för att spela resten av säsongen i Marseille. Ligue 1-klubben sägs vara intresserad av att låna in talangen redan i januari.

För anfallaren är speltid avgörande, inte minst med tanke på att han vill slå sig in i Brasiliens VM-trupp nästa sommar. I år har han inte fått spela för Real Madrid och han har varit på bänken sex tillfällen, Skador har också stoppat honom från spel.

Endrick har kontrakt med Real Madrid fram till sommaren 2030. Sedan flytten till Spanien har han noterats för sju mål och en assist på 37 matcher i den vita tröjan.