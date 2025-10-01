Uppgifter: Engelsk storklubb redo att buda på Real-stjärnan

Real Madrid-stjärnan Federico Valverde drar till sig intresse.

Uruguayanen uppges vara ett mål för Manchester United i kommande vinterfönster.

Den engelska storklubben sägs vara beredda att bjuda stora pengar.

Foto: Bildbyrån

Federico Valverde har vuxit fram till en fantastisk spelare i Real Madrid de senaste åren.

Frågan nu är dock om den uruguayanske stjärnan kan komma att lockas bort från storklubben.

Spanska Fichajes rapporterar nämligen om att Manchester United ser ut att kunna tänka sig att försöka.

Enligt uppgifterna ska den engelska storklubben vara beredd att komma med ett bud värt 80 miljoner euro (882 miljoner kronor) på mittfältaren i januari.

Valverde har kontrakt med Real Madrid över säsongen 2029 och enligt uppgifterna har den spanska storklubben ingen brådska att göra sig av med honom.