Uppgifter: FC Barcelona vill förlänga med Christensen

Barcelona-backen Andreas Christensen har ådragit sig en knäskada.

Samtidigt uppges klubben vilja förlänga kontraktet som löper ut efter säsongen.

Foto: Bildbyrån



Barcelona fortsätter att imponera i La Liga och toppar tabellen efter helgens 2–0-seger borta mot Villarreal. Mitt i framgångarna kom dock ett mindre glädjande besked. Andreas Christensen har drabbats av en knäskada.

Den danske mittbacken har under säsongen spelat tolv ligamatcher, varav tre från start. Totalt står han noterad för 17 tävlingsmatcher och ett mål i Barcelonatröjan den här säsongen.

Christensens kontrakt med den katalanska storklubben löper ut efter säsongen, men enligt uppgifter från Cadena SER vill Barcelona och klubbpresident Joan Laporta nu erbjuda 28-åringen ett nytt avtal.

Christensen anslöt till Barcelona sommaren 2022 på fri transfer från Chelsea.