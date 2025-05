Uppgifter: Fernandes har 72 timmar på sig att ta ett beslut

Bruno Fernandes ryktas bort från Manchester United – och till saudiska Al-Hilal.

Nu måte också portugisen bestämma sig kring framtiden.

Enligt The Mirror har han 72 timmar på sig innan deadline.



Manchester United uppges behöva sälja spelare i sommarens övergångsfönster efter en fiaskosäsong. Enligt The Sun ska både Alejandro Garnacho och Kobbie Mainoo se ut att lämna i sommar, och även Marcus Rashfords, Antonys och Jadon Sanchos tid i klubben ser ut att vara över.



Förra veckan gjorde även uppgifter om att lagkapten Bruno Fernandes kan lämna England.



Enligt Daily Mail ska Al-Hilal i Saudiarabien vara redo att lägga ett officiellt bud på den portugisiske stjärnan Bruno Fernandes. Budet ska vara värt runt 100 miljoner pund (motsvarande runt 1,3 miljarder kronor), och den saudiska klubben ska dessutom vara redo att erbjuda ett monsterkontrakt till United-stjärnan värt 200 miljoner pund (omkring 2,5 miljarder kronor).



Nu rapporterar The Mirror att den saudiska klubben har satt en deadline, på 72 timmar. Därefter är de beredda att gå vidare med andra kandidater som ska marknadsföra det kommande klubblags VM:et i sommar.