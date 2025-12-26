Uppgifter: Flera klubbar intresserade av Ugarte

Manuel Ugarte kan lämna Manchester United.

Flera klubbar är intresserade av mittfältaren.

Enligt uppgifter från transferjournalisten Ekrem Konur.

Foto: Bildbyrån

Manuel Ugarte anslöt till Manchester United och hoppades att kunna vara en viktig nyckel i laget. Men så har det inte blivit.

Hösten har inneburit lite speltid för mittfältaren och nu är det flera klubbar som vill värva honom.

Enligt transferjournalisten Ekrem Konur finns flertalet klubbar som är intresserade av Ugarte. Lyon, Napoli, Galatasaray, Marseille, Aston Villa, Newcastle United, Juventus och Atletico Madrid är på listan över tänkbara nya klubbar, enligt uppgifterna.

Uppgifterna säger även att vissa klubbar vill ha en permanet övergång medan vissa vill ha ett lån.