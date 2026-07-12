Uppgifter: Flera klubbar ute efter VM-målvakten

PSG, Aston Villa och Leeds är på jakt efter ny målvakt.

Dessa tre klubbar är på jakt efter VM-målvakten Zion Suzuki.

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Trots att PSG redan har en stark uppsättning målvakter i Matvei Safonov, Lucas Chevalier och nyförvärvet Alessandro Longoni kan klubben vara på jakt efter ytterligare ett alternativ.

Enligt Foot Mercato följer den franska storklubben Parmas japanske landslagsmålvakt Zion Suzuki med stort intresse.

Även Aston Villa sägs ha 23-åringen på sin radar, där han ses som en möjlig ersättare om Emiliano Martínez lämnar klubben.

Suzuki har dessutom kopplats samman med Leeds United. Enligt transferjournalisten Nicolo Schira har den japanske VM-målvakten dock tackat nej till en flytt till Yorkshire-klubben.