Ägaren bekräftar (?) Strouds flytt till Hull City

Tidigare var det 90 procent.

Nu är det klappat och klart.

Enligt Hull-ägaren Acun Ilıcalı är Elliot Stroud klar för klubben.

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Elliot Strouds flytt till Hull City har varit klar väldigt länge. Trots det har yttern fortsatt att spela för Mjällby och så sent som igår gjorde han mål i Champions League-kvalet mot Slovan Bratislava.

Efter slutsignalen bekräftade Stroud att han spelat sin sista match för Blekingeklubben. Även Hull Citys turkiska ägare Acun Ilıcalı menar att affären är i lås.

I ett inlägg på X listar Ilıcalı en en rad olika nationsflaggor. Bredvid en svensk flagga sitter en grön bock, vilket lär betyda att Elliot Stroud är klar för en flytt till Premier League-nykomlingen.

Hull-ägaren har publicerat liknade inlägg tidigare. För lite mer än en vecka sedan stod det 90 procent bredvid den svenska flaggan.

Hull City är nykomlingar i Premier League efter att ha besegrat Middlesbrough i play off-finalen förra säsongen. Så sent som 2021 spelade klubben i League One.

And here is the upgraded version and the possibilities: 1.⁠ ⁠Jack Butland 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ✅

2.⁠ ⁠⁠Oscar Zambrano 🇪🇨 ✅

3.⁠ ⁠⁠Matt Targett 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ✅

4.⁠ ⁠Hidemasa Morita 🇯🇵 ✅

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5.⁠ ⁠⁠🇬🇷 ✅

6.⁠ ⁠⁠🇳🇴 ✅

7.⁠ ⁠⁠🇸🇳 ✅

8.⁠ ⁠⁠🇦🇺 ✅

9.⁠ ⁠⁠🇸🇪 ✅

10.🇯🇲 ✅… — Acun Ilıcalı (@acunilicali) August 4, 2026













