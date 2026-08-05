Ägaren bekräftar (?) Strouds flytt till Hull City
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Tidigare var det 90 procent.
Nu är det klappat och klart.
Enligt Hull-ägaren Acun Ilıcalı är Elliot Stroud klar för klubben.
Elliot Strouds flytt till Hull City har varit klar väldigt länge. Trots det har yttern fortsatt att spela för Mjällby och så sent som igår gjorde han mål i Champions League-kvalet mot Slovan Bratislava.
Efter slutsignalen bekräftade Stroud att han spelat sin sista match för Blekingeklubben. Även Hull Citys turkiska ägare Acun Ilıcalı menar att affären är i lås.
I ett inlägg på X listar Ilıcalı en en rad olika nationsflaggor. Bredvid en svensk flagga sitter en grön bock, vilket lär betyda att Elliot Stroud är klar för en flytt till Premier League-nykomlingen.
Hull-ägaren har publicerat liknade inlägg tidigare. För lite mer än en vecka sedan stod det 90 procent bredvid den svenska flaggan.
Hull City är nykomlingar i Premier League efter att ha besegrat Middlesbrough i play off-finalen förra säsongen. Så sent som 2021 spelade klubben i League One.
And here is the upgraded version and the possibilities:
1. Jack Butland 🏴 ✅
2. Oscar Zambrano 🇪🇨 ✅
3. Matt Targett 🏴 ✅
4. Hidemasa Morita 🇯🇵 ✅
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5. 🇬🇷 ✅
6. 🇳🇴 ✅
7. 🇸🇳 ✅
8. 🇦🇺 ✅
9. 🇸🇪 ✅
10.🇯🇲 ✅…
— Acun Ilıcalı (@acunilicali) August 4, 2026
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