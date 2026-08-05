Spelarna tror på Vinicius-flytt: Sportchefens hint

Arsenal-truppen tror på en ny lagkamrat inom kort. Sportchefen Andrea Berta ska nämligen ha hintat om att Vinicius Jr är på väg till London-klubben.

Det uppger spanska tidningen AS.

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Att Vincius Jr är aktuell för en flytt till Arsenal och Premier League har knappast undgått någon. Däremot har det rapporterats om att Real Madrid kräver 1,8 miljarder kronor för brassen.



Men nu kommer nya indikationer om att en flytt till London är på gång. Den spanska tidningen AS skriver nämligen att Arsenals spelartrupp är övertygade om att Vinicius snart kommer att ansluta till Premier League-mästarna. Detta efter att sportchefen Andrea Berta har givit indikationer på att affären är i lås.



Sportchefen själv ska nämligen vara helt övertygad om att brassen tillhör Arsenal nästa säsong.



AS hävdar vidare att Real Madrid ligger på världsstjärnan, och att han måste ta ett beslut inom kort.



