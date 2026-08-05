Öppnar för Kulusevski: ”Är redo”

Dejan Kulusevski har inte spelat fotboll på över ett år.

Spurs-tränaren Roberto De Zerbi ger nu hopp.

– Kulusevski är frisk och redo, säger italienaren enligt BBC.

Dejan Kulusevski har varit skadad sedan maj 2025 och han finns inte med i Spurs-truppen som befinner sig på försäsongsläger.

Nu ger Roberto De Zerbi lite hopp infrö den kommande säsongen.

Kulusevski är frisk och redo. Han är en av de bästa spelarna vi har i truppen, säger De Zerbi englit BBC.

Italienaren vill däremot inte sia om när svensken kan tänkas vara tillbaka. Han vill istället ge honom tid att återhämta sig.

– Jag vill inte sätta för stor press på honom eller skynda på rehabiliteringen, men jag hoppas att han kan vara tillgänglig så snart som möjligt, säger han.