Uppgifter: Förre AIK-talangen nära ny klubb

Tom Strannegård är eftertraktad i Norge.

Den tidigare AIK-talangen uppvaktas av Brann, enligt uppgifter.

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Tom Strannegård lämnade AIK för norska IK Start 2023. Den 24-årige mittfältaren har svarat för totalt 11 mål och 24 assist på 122 matcher.

Nu rapporterar den norske journalisten Gabriel Økland Retallack att Strannegård uppvaktas av en ny klubb. Journalisten uppger att SK Brann har tagit kontakt med Start i hopp om att säkra upp svensken.

Strannegårds avtal med Start sträcker sig över säsongen 2026. Under sin tid i AIK gjorde han två mål och en assist på 35 matcher.