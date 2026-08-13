Uppgifter: PSG vill värva Barcelonas superlöfte

Pau Cubarsi, 19, slog igenom stort i VM.

Nu visar Paris Saint-Germain intresse för Barcelona-försvararen, enligt uppgifter.

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Pau Cubarsi spelade samtliga matcher när Spanien tog VM-guld. Nu är den 19-årige mittbacken tillbaka i Barcelona, som han tillhör.

Cubarsis genombrott har väckt intresse i Europa. Enligt Tuttosport visar Paris Saint-Germain intresse för 19-åringen och presidenten Nasser Al-Khelaifi ser honom som en framtida ersättare till Marquinhos.

Tuttosport skriver vidare att det är flera klubbar som är intresserade men att Barcelona säkrat upp honom med en utköpsklausul på en halv miljard (!) euro.

Cubarsi noteras för 128 framträdanden i Barcelona. Hans kontrakt löper ut sommaren 2029.





