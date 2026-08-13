Klart: Manchester City förlänger med stjärnan

Jeremy Doku har bestämt sig.

Belgaren förlänger med Machester City.

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Jeremy Doku och Manchester City har kommit överens om ett nytt kontrakt. Den belgiske yttern förlänger till sommaren 2031.

– Den här klubben betyder så mycket för mig – jag har utvecklats både som spelare och person. Jag känner mig hemma här, och jag vet att jag förbättras varje dag tack vare det arbete som personalen här gör, säger han på klubbens hemsida.

Doku anslöt till City sommaren 2023 och har noterats för totalt 22 matcher och 34 assist på 131 framträdanden i City.