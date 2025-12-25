Örebro SK ser ut att ha hittat en ny huvudtränare.

Det är den tidigare AIK- och MFF-tränaren Rikard Norling som tar över posten.

– Det känns jättebra att vara här och att det är klart, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Örebro SK lyckades med nöd och näppe klara sig kvar i superettan efter ett kval mot HTFF. Sedan tidigare har det ryktats om flera namn att ta över som huvudtränare i ÖSK inför säsongen 2026.

Nu står det klart att ÖSK har hittat sin nya huvudtränare. Det är Rikard Norling som skriver ett kontrakt med ÖSK över två år.

– Det känns jättebra att vara här och att det är klart. Det har varit en intressant och utvecklande process för mig med ett par möten där man fått presentera sig själv och sitt arbetssätt samt därmed funderat lite själv över de sakerna. Nu tror jag verkligen att det här kommer bli jättebra för mig, men är också ödmjuk till tusen över chansen jag får och hoppas att det kommer bli bra även för klubben över en lång tid, säger han på klubbens hemsida.

ÖSK:s sportchef Enes Ahmetovic:

– Det är väldigt glädjande att hälsa Rikard välkommen till svartvitt. Rikard är en man som verkat länge i svensk elitfotboll, både med erfarenheter från Allsvenskan och Superettan, samt kommer in med pondus och en karaktär som jag tror vi behöver

Rikard Norling har vunnit två SM-guld som tränare. Ett med Malmö FF 2013 och ett med AIK 2018