Uppgifter: Förre Barca-talangen aktuell för engelska storklubbar

Vitor Roque kan komma att återvända till Europa.

Den förre Barcelona-talangen drar till sig intresse från England.

Såväl Manchester United som Chelsea uppges vara intresserade.

Foto: Bildbyrån

FC Barcelona värvade jättetalangen Vitor Roque vintern 2024 och under våren ifjol noterades han för två mål på 16 matcher i storklubben, innan han sommaren efter lånades ut till Real Betis.

Lånet sträcket sig fram till februari i år och under tiden i Sevilla-klubben blev det sju mål och två assist på 33 matcher.

Några matcher i FC Barcelona blev det dock inte den gångna våren och redan i somras så lämnade han den spanska storklubben permanent för brasilianska Palmeiras.

Nu kommer dock uppgifter om att han kan återvända till Europa snabbare än väntat.

Mundo Deportivo rapporterar nämligen att Premier League-klubbarna Chelsea och Manchester United är intresserade av att värva 20-åringen.

Roque har kontrakt med Palmeiras till sommaren 2029 och sedan flytten hem till Brasilien har det blivit 17 mål och fem assist på 50 matcher.