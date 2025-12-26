Uppgifter: Garner kan återvända till Manchester United

James Garner spelade i Manchester United i 13 säsonger.

Nu gör han succé i Everton men enligt Daily Mail har United koll på honom.

Foto: Bildbyrån

James Garner är fostrad i Manchester Uniteds akademi och spelade i klubben mellan 8 och 21 års ålder. Nu har han lämnat United för spel i Everton.

Garners succé i Everton går inte obemärkt förbi och United har koll på sin före detta spelare. Enligt Daily Mail följer United Garner och överväger en värvning av mittfältaren.

Uppgifterna säger att Garner är högt upp på Uniteds önskelista på mittfältare att förstärka truppen med.

James Garner har spelat 103 matcher för Everton.