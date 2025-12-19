Uppgifter: Genoa överväger att värva Edin Dzeko

Edin Dzeko lämnade Fenerbahce för Fiorentina.

Det har blivit en tuff start i Italien och nu kan en flytt vara aktuell.

Den italienska sajten Calciomercato delger at Genoa är intresserade.

Foto: Bildbyrån

Edin Dzeko, 39, lämnade i somras Fenerbahce för Fiorentina, Hösten har varit tuff för 39-åringen som står noterad för två mål på 18 matcher och klubben är just nu sist i Serie A.

Nu rapporterar italienska sajten Calciomercato att Edin Dzeko kan lämna Fiorentina redan i januari och att Genoa är intresserade av att värva den 39-åriga forwarden.

Dzeko har bland annat spelat i klubbar som Inter, Roma, Manchester City och Wolfsburg och snart kanske han kan sätta upp även Genoa på meritlistan.