Uppgifter: Gimenez ultimatum – har två månader på sig

Santiago Gimenez måste visa sig värdig i AC Milan.

Annars överväger klubben att släppa honom.

Det rapporterar La Gazzetta dello Sport.

Foto: Alamy

Santiago Gimenez anslöt till AC Milan i februari i hopp om att bidra med mål till laget. Den här säsongen har mexikanen inte gjort en enda fullträff och nu börjar Milans ledning rynka på ögonbrynen.

Enligt italienska La Gazzetta dello Sport överväger man att sälja anfallaren. Samtidigt har Gimenez fram till transferfönstret i januari att visa att han förtjänar en plats i Milan.

Gimenez har tidigare representerat Feyenoord och mexikanska Cruz Azul.

Milan ligger på en fjärdeplats i Serie A.