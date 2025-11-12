Uppgifter: Guardiola kan lämna Manchester City

Pep Guardiola har varit tränare för Manchester City sedan 2016.

Nu kan han lämna efter säsongen 206/2027.

Det rapporterar The Times.

Foto: Bildbyrån

Pep Guardiola har haft en framgångsrik karriär som tränare. Inte minst i Manchester City där han har basat de senaste nio åren och tagit sex Premier League-titlar med klubben.

Nu kan spanjoren lämna efter säsongen 2026/2027. Guardiola förlängde sitt kontrakt i fjol och som då sträcker sig över nästa säsong, enligt The Times. Samtidigt ska Guardiola inte ha tagit något beslut om sin framtid men att, enligt vissa källor, kan han lämna redan i vår.

Guardiola har tidigare varit tränare för Barcelona och Bayern München.