Uppgifter: Halmstad lånar in målvakt från Nordsjälland

Halmstad BK lånar in FC Nordsjällands unga målvakt William Lykke.

Han ansluter på ett låneavtal över hela nästa säsong, enligt FD:s systersajt Tipsbladet.



Han slog igenom i FC Nordsjälland tidigare denna säsong när han tog över förstamålvaktsrollen från Andreas Hansen. Efter några tuffa matcher och fyra raka förluster återtog Hansen dock sin plats, vilket öppnade möjligheten för Lykke att söka sig någon annanstans.

I Halmstad återförenas han med tidigare FC Nordsjælland-spelare som Rocco Ascone och Pascal Gregor.



Enligt Tipsbladet kan den danska klubben hämta hem honom redan till sommaren, men samtidigt har Lykke förlängt sitt kontrakt med FC Nordsjälland till sommaren 2029 – ett tydligt tecken på klubbens förtroende för den unge målvakten och U21-landslagsspelaren.