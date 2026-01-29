Uppgifter: Halmstads BK vill låna in Liimatta

Otso Liimatta tillbringade hösten på lån i IFK Värnamo.

Nu vill Halmstads BK värva finländaren på temporär basis.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren som IFK Värnamo meddelade att man hade lånat in Otso Liimatta, 21, från Famalicao i Portugal.

I den allsvenska jumbon gjorde den offensiva mittfältaren tre mål och två assist på 13 matcher och visade prov på fina egenskaper.

Nu har han återvänt till Portugal, men är också aktuell för en återkomst till allsvenskan.

Lyssnar man till uppgifter från Expressen är Halmstads BK intresserade av att låna in finländaren till årets säsong. Parterna ska befinna sig i samtal om just detta men kvar återstår att se om en övergång kommer att bli av.

Bortsett Famalicao och IFK Värnamo har Otso Liimatta spelat för AC Oulu i Finland.