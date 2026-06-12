Uppgifter: United släpper målvakt

Manchester United ser ut att släppa målvakten Radek Vitek, 22.

22-åringen har under säsongen varit utlånad till Bristol City.

Det uppger Sky Sports.

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Manchester Uniteds målvakt Radek Vitek tillbringade förra säsongen på lån hos Bristol City där han stod för 41 matcher i Championship.

Nu rapporterar Sky Sports att Vitek inte ser ut att ingå i Uniteds planer inför kommande säsong och att en flytt därför ligger nära till hands. Enligt uppgifterna kan det den här gången bli en permanent övergång, vilket skulle ge United en övergångssumma.

Vitek anslöt till Manchester United 2020 och har kontrakt med klubben till 2028. Trots flera år i organisationen väntar han fortfarande på sin debut i A-laget.